İdlib'e Türkiye'den elektrik verilecek | A Haber görüntüledi

Yıllarca Suriye’deki katil Beşar Esad rejimi tarafından bombalanan İdlib'te yerle bir olan elektrik altyapısı yeniden kuruluyor. Kente Türkiye’den gidecek olan elektrik için Türk ve İdlib'li yetkililer altyapı çalışmalarına başladı.

Uzun yıllar elektriksiz kalan İdlib yeniden elektriğe kavuşacak. Kente verilecek elektrik için altyapı çalışmalarına başladı.

Yıllarca Suriye rejimi tarafından bombalanan idlib'te yerle bir olan elektrik altyapısı yeniden inşa edilecek.

Türkiye İdlib'e elektriği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden ulaştıracak.

Türk ve İdlib'li yetkililer elektrik enerjisinin altyapısını oluşturmaya başladı. İdlib'e ilk elektriğin mayıs ayında elektrik verilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 1.5 milyon insanın yaşadığı İdlib merkezde bütün ev ve iş yerlerine elektrik verildikten sonra köylerine de elektrik enerjisinin ulaştırılması bekleniyor.