20 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İdlib'e Türkiye'den elektrik verilecek | A Haber görüntüledi

İdlib'e Türkiye'den elektrik verilecek | A Haber görüntüledi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2021 18:30
Güncelleme:20.02.2021 19:00
Yıllarca Suriye’deki katil Beşar Esad rejimi tarafından bombalanan İdlib'te yerle bir olan elektrik altyapısı yeniden kuruluyor. Kente Türkiye’den gidecek olan elektrik için Türk ve İdlib'li yetkililer altyapı çalışmalarına başladı.

Uzun yıllar elektriksiz kalan İdlib yeniden elektriğe kavuşacak. Kente verilecek elektrik için altyapı çalışmalarına başladı.

Yıllarca Suriye rejimi tarafından bombalanan idlib'te yerle bir olan elektrik altyapısı yeniden inşa edilecek.

Türkiye İdlib'e elektriği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden ulaştıracak.

Türk ve İdlib'li yetkililer elektrik enerjisinin altyapısını oluşturmaya başladı. İdlib'e ilk elektriğin mayıs ayında elektrik verilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 1.5 milyon insanın yaşadığı İdlib merkezde bütün ev ve iş yerlerine elektrik verildikten sonra köylerine de elektrik enerjisinin ulaştırılması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN AFRİN'E ELEKTRİK | A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
Toplumsal Hafıza I Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için... Afrin şehitleri anısına! TOPLUMSAL HAFIZA I KAHRAMANLAR CAN VERİR YURDU YAŞATMAK İÇİN... AFRİN ŞEHİTLERİ ANISINA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İdlib'e Türkiye'den elektrik verilecek
İdlib'e Türkiye'den elektrik verilecek
Berat Albayrak'tan iftiralara yanıt
Berat Albayrak'tan iftiralara yanıt
MSB'den bayrak değişimi paylaşımı
MSB'den "bayrak değişimi" paylaşımı
Bakan Akar TCG Gür denizaltısını inceledi
Bakan Akar TCG Gür denizaltısını inceledi
Bahçeli'den CHP HDP ve İP'e Gara tepkisi!
Bahçeli'den CHP HDP ve İP'e Gara tepkisi!
Dünyanın konuştuğu o an! Peki neler oluyor?
Dünyanın konuştuğu o an! Peki neler oluyor?
Baharın habercisi cemre havaya düştü!
Baharın habercisi cemre havaya düştü!
Aradan 6 yıl geçti! Acısı hala taze
Aradan 6 yıl geçti! Acısı hala taze
Neden Gara? Canlı yayında tek tek anlattı
Neden Gara? Canlı yayında tek tek anlattı
Yasa dışı bahis operasyonu! Yakalandılar
Yasa dışı bahis operasyonu! Yakalandılar
Bakan Koca'dan normalleşme mesajı
Bakan Koca'dan normalleşme mesajı
Millet İttifakı'nda imza çatlağı!
Millet İttifakı'nda imza çatlağı!
Daha Fazla Video Göster