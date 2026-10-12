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İçişleri Bakanlığından "Şefkat Kalkanı" projesi! Bakan Çiftçi: "Çocuklarınızın her anını gözlemleyin"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İçişleri Bakanlığından "Şefkat Kalkanı" projesi! Bakan Çiftçi: "Çocuklarınızın her anını gözlemleyin"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçlayan Şefkat Kalkanı projesinin önümüzdeki günlerde hayata geçirileceğini açıkladı. Çocuklardaki davranış değişikliklerini ilk fark edenlerin anneler olduğunu vurgulayan Çiftçi, ailelere çocuklarının internet kullanımı, oyun alışkanlıkları ve okul dışındaki faaliyetlerini yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

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