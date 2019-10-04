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04.10.2019
İçişleri Bakanlığından açıklama: 184 terörist etkisiz hale getirildi |Video
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, eylül ayında gerçekleştirilen terör operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. Terör örgütlerine yönelik 10 binden fazla operasyon düzenlendiğini belirten Çataklı, bu operasyonlarda 9'u gri listede 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
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