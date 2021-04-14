14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesini duyurdu! İşte bütün detaylar...

İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesini duyurdu! İşte bütün detaylar...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2021 01:30
İçişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından detayları merakla beklenen "kısmi kısıtlama" kararlarını içeren genelgeyi yayımladı. Genelgede Ramazan ayında alınacak tedbirler başta olmak üzere özel ve kamu sektöründeki mesai saatleriyle ilgili detaylar yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu genelgeye ilişkin detayları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesini duyurdu!
İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesini duyurdu!
Akıncı PT-3 testleri başarıyla tamamladı
Akıncı PT-3 testleri başarıyla tamamladı
Tedbirler tabloya ne zaman yansır?
"Tedbirler tabloya ne zaman yansır?"
Kılıçdaroğlu'nun icat ettiği 128 milyar dolar yalanına kronolojik yanıt
Kılıçdaroğlu'nun icat ettiği 128 milyar dolar yalanına kronolojik yanıt
MEB'ten uzaktan eğitimle ilgili flaş karar!
MEB'ten uzaktan eğitimle ilgili flaş karar!
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Kovid-19 tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Kovid-19 tablosunu açıkladı
İstanbul alarm veriyor! Sağlık Bakanı Koca açıkladı
İstanbul alarm veriyor! Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz
"Kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz"
Başkan Erdoğan alınan yeni Kovid-19 tedbirlerini açıkladı
Başkan Erdoğan alınan yeni Kovid-19 tedbirlerini açıkladı
PKK'ya 'yarasa' operasyonu nasıl yapıldı?
PKK'ya 'yarasa' operasyonu nasıl yapıldı?
PKK'dan 'balon' taktiği!
PKK'dan 'balon' taktiği!
CHP Antalya İl Başkanı Bayar neden görevden alındı?
CHP Antalya İl Başkanı Bayar neden görevden alındı?
Daha Fazla Video Göster