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İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesini duyurdu! İşte bütün detaylar...
İçişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından detayları merakla beklenen "kısmi kısıtlama" kararlarını içeren genelgeyi yayımladı. Genelgede Ramazan ayında alınacak tedbirler başta olmak üzere özel ve kamu sektöründeki mesai saatleriyle ilgili detaylar yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu genelgeye ilişkin detayları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.