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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 13 DEAŞ ve 5 PKK'lı yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.12.2022 12:17
İçişleri Bakanlığı, Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; 13 DEAŞ ve 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.
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