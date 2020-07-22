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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 PKK'lı terörist teslim oldu

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Giriş: 22.07.2020 10:16
Güncelleme:22.07.2020 10:20
Son dakika... İçişleri Bakanlığı, "İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu, ocak ayından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112’ye yükseldi." açıklamasını yaptı. Terör örgütü PKK'da çözülmeler tüm hızıyla sürüyor. Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 teröristin, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 112

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, örgüte 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı tespit edilen 2 terörist, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112'ye yükseldi" denildi.
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