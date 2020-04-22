İçişleri Bakanlığı 81 Valiliğine Ramazan tedbirleri genelgesi gönderdi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ramazan tedbirleri genelgesi gönderildi. Genelgeye göre yeni tip Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.