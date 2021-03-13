İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu’nun vefat ettiğini açıkladı.Fahrettin Koca acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Bakan Koca, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." dedi.