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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarıyla ilgili açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.08.2022 15:52
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 'Hastanede kaç yaralı var?' sorusuna da cevap verdi. İşte haberin detayları...
Bakan Soylu’dan trafik kazalarıyla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan trafik kazalarıyla ilgili açıklama
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