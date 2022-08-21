21 Ağustos 2022, Pazar
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarıyla ilgili açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 'Hastanede kaç yaralı var?' sorusuna da cevap verdi. İşte haberin detayları...