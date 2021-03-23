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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kadına şiddet mesajı! Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir

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Giriş: 23.03.2021 12:09
Güncelleme:23.03.2021 12:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından kolluk kuvvetlerinde görev yapan kadın çalışanların yer aldığı bir video paylaştı. Bakan Soylu paylaşımında, "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans anlayışıyla ihtiyacı olan her an yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kadına şiddet mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kadına şiddet mesajı
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