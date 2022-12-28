28 Aralık 2022, Çarşamba
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İmamoğlu beni aradı ''CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor ne olur yardımcı olun'' dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, '' İmamoğlu beni aradı, benden yardım istedi. Bana belli bir konuda CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor ne olur yardımcı olun bir ricası da olmuştur. Ama ben kanun ne gerekiyorsa onu yaparız dedik ve yaptıkta. İşine geldiği zaman alttan almasını bileceksin, diğer taraftan dönüp haraket edeceksin. Bu ikiyüzlülüktür. Kıymetli arkadaşlar bunu tarihin akışına bırakıyorum. Ömrümüz boyunca böyle bir ikiyüzlülüğe sahip olmadık.