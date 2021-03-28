İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! PKK-YPG'ye sınır ötesinde büyük darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf. 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi." açıklamasını yaptı.

PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terörden arındırılan bölgelerde güvenlik güçlerine ait noktalara ve sivil halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik yapılacak saldırılarda kullanılmak üzere, örgütün kontrolündeki Münbiç'e götürülmeye çalışılan çok miktarda silah ve bomba malzemesi 27.03.2021 günü Suriye/Azez'de Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonla yakalandı.

Yakalanan silahlar arasında tank katili olarak da bilinen TOW füzelerinin olduğu da görüldü. Bu füzeler Türkiye'nin Suriye kuzeyinin terörden arındırılması amacıyla gerçekleştirdiği harekatlarda, TSK unsurlarına karşı sıklıkla kullanılmıştı.

2 Suriyeli şahsın yakalandığı operasyonda, şahısların bulunduğu kamyonda yapılan aramada;

*(2)* adet TOW Füzesi,

*(24)* adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği,

*(1)* adet Keskin Nişancı Tüfeği,

*(2)* adet Doçka silah namlusu,

*(200)* adet tetikleme kapsülü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ilk ifadelerinde, malzemeleri PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarına ulaştırmak isterken yakalandıklarını beyan etti.

BAKAN SOYLU: PKK-YPG'YE AZEZ'DE BÜYÜK DARBE



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristler tarafından, Azez'de sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından teröristlerin Suriye'nin Azez kentinde sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Soylu paylaşımında, "PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe! Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf., 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi" ifadelerini kullanarak, Emniyet İstihbarat, TEM birimleri ve Suriye Görev Gücü'nü tebrik etti.