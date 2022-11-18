İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu yıl 18 canlı bomba eylemi önlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada İstiklal Caddesi'ndeki saldırının Münbiç'ten yapıldığına dikkati çekti. Bu yıl 18 canlı bomba eyleminin engellendiğini söyledi. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN