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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu yıl 18 canlı bomba eylemi önlendi

A Haber
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Giriş: 18.11.2022 11:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada İstiklal Caddesi'ndeki saldırının Münbiç'ten yapıldığına dikkati çekti. Bu yıl 18 canlı bomba eyleminin engellendiğini söyledi. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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