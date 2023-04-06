İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber’e özel açıklamalar: Deprem bölgesinde 100 bin konteyner sayısına ulaşacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İskenderun'daki konteyner kentte yaptığı inceleme sonrası A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, AK Partili belediyelerin de bölgede A’dan Z’ye her şeyi yaptıklarını belirterek, “Deprem bölgesinde 2 ay içinde 100 bin konteyner sayısına ulaşacağız. Burada bir evde olması gerekenler konteyner evlerde mevcut" ifadelerine yer verdi.