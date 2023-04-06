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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber’e özel açıklamalar: Deprem bölgesinde 100 bin konteyner sayısına ulaşacağız

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 06.04.2023 18:55
Güncelleme:06.04.2023 19:03
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İskenderun'daki konteyner kentte yaptığı inceleme sonrası A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, AK Partili belediyelerin de bölgede A’dan Z’ye her şeyi yaptıklarını belirterek, “Deprem bölgesinde 2 ay içinde 100 bin konteyner sayısına ulaşacağız. Burada bir evde olması gerekenler konteyner evlerde mevcut" ifadelerine yer verdi.
100 bin konteyner sayısına ulaşacağız
"100 bin konteyner sayısına ulaşacağız"
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