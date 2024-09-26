26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan A Haber'e özel açıklamalar: Narin'in katilleri cezasını bulacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan A Haber'e özel açıklamalar: Narin'in katilleri cezasını bulacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2024 23:02
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündemi sarsacak son dakika bilgileri ve ilk kez açıklayacağı özel detaylar ile A Haber’de konuştu.. Bakan Yerlikaya İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a göç baskını oluşturduğuna dikkat çekerek "Bizim göçle ilgili politikamız şu şekilde; insanı önceleyen, ama kamu güvenliğimizden ve düzenimizden taviz vermeden durmadan düzensiz göçle mücadele ediyoruz. Göçü kaynağında çözme stratejisi yürütüyoruz." ifadelerini kullandı. Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit edilmesi hakkında tüm birimlerin gerekeni yaptığını ve yapacağını ifade eden Yerlikaya, Narin Güran cinayetine ilişkin de açıklamalarda da bulundu. Bakan Yerlikaya Narin'in katilinin çok kısa sürede cezasını çekeceğini ve olayın çok kısa sürede açığa çıkacağını belirtti. İşte Banu El moderatörlüğünde Arka Plan programındaki özel röportaj.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yerlikaya A Haber’de: Narin’in katilleri cezasını bulacak!
Bakan Yerlikaya A Haber'de: Narin'in katilleri cezasını bulacak!
Başkan Erdoğan’dan kılıçlı yemine tepki: Cezasını ağır çekecekler
Başkan Erdoğan'dan kılıçlı yemine tepki: Cezasını ağır çekecekler
Başkan Erdoğan’dan BM’ye İsrail tepkisi: Utanç vesilesi
Başkan Erdoğan'dan BM'ye İsrail tepkisi: Utanç vesilesi
Emine Erdoğan’dan Gönül Elçilerine ilişkin paylaşım!
Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine ilişkin paylaşım!
Narin cinayetindeki kamera görüntülerinde dikkat çeken detay!
Narin cinayetindeki kamera görüntülerinde dikkat çeken detay!
Yumurtaların kodları ne anlama geliyor?
Yumurtaların kodları ne anlama geliyor?
Ülkeler farklı katil aynı
Ülkeler farklı katil aynı
İsrail göç güzergahını bombaladı!
İsrail göç güzergahını bombaladı!
Sosyal medyada medyum tuzağı!
Sosyal medyada medyum tuzağı!
FETÖ’nün TSK’ya sızma şifreleri ifşa oldu
FETÖ’nün TSK’ya sızma şifreleri ifşa oldu
Başkan Erdoğan’dan küresel inovasyon mesajı
Başkan Erdoğan'dan küresel inovasyon mesajı
Muğla’da çevre felaketi
Muğla'da çevre felaketi
Daha Fazla Video Göster