İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan A Haber'e özel açıklamalar: Narin'in katilleri cezasını bulacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündemi sarsacak son dakika bilgileri ve ilk kez açıklayacağı özel detaylar ile A Haber’de konuştu.. Bakan Yerlikaya İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a göç baskını oluşturduğuna dikkat çekerek "Bizim göçle ilgili politikamız şu şekilde; insanı önceleyen, ama kamu güvenliğimizden ve düzenimizden taviz vermeden durmadan düzensiz göçle mücadele ediyoruz. Göçü kaynağında çözme stratejisi yürütüyoruz." ifadelerini kullandı. Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit edilmesi hakkında tüm birimlerin gerekeni yaptığını ve yapacağını ifade eden Yerlikaya, Narin Güran cinayetine ilişkin de açıklamalarda da bulundu. Bakan Yerlikaya Narin'in katilinin çok kısa sürede cezasını çekeceğini ve olayın çok kısa sürede açığa çıkacağını belirtti. İşte Banu El moderatörlüğünde Arka Plan programındaki özel röportaj.

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