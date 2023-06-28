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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te depremzedelerle bayramlaştı

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Giriş: 28.06.2023 17:40
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konteynerde kalan depremzedelerle bayramlaştı. Afetzedelerle bir süre sohbet edip bayramlarını kutlayan Yerlikaya, konteynerde kalan depremzede Ali ve Ayşe Aydın çiftine misafir oldu. Bakan Yerlikaya aileyi, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.
Ali Yerlikaya, depremzedelerle bayramlaştı
Ali Yerlikaya, depremzedelerle bayramlaştı
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