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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

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Giriş: 23.07.2023 18:54
Güncelleme:23.07.2023 18:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verdi.
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