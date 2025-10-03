03 Ekim 2025, Cuma

İçinde 4 Türk'ün olduğu Marinette Gazze yolunda!

İçinde 4 Türk’ün olduğu Marinette Gazze yolunda!

Giriş: 03.10.2025 09:57
Terör örgütü İsrail işgal güçleri, Gazze’deki insanlık krizini bertaraf etmek için yola çıkan Sumud Filosu’na baskın düzenledi ve aktivistleri kaçırıp gemilere el koydu. Arızadan dolayı geride kalan Marinette gemisi Gazze yolunda tek başına ilerliyor ve içinde 4 Türk buluyor. Öte yandan 11 gemi daha Gazze için yola çıktı. İşte son gelişmeler…
