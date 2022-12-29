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İBB'ye terör soruşturması! İşe girenlerin PKK'da kaydı çıktı... İşte terörle iltisaklı isimler

A Haber
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Giriş: 29.12.2022 10:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelere yönelik devam eden terör soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan terör iltisaklı 505 kişinin Ekrem İmamoğlu döneminde işe alındığını söyledi. Soylu, terör soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Ekrem İmamoğlu'nun yargıyı tehdit ettiğini dile getirdi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş soruşturmanın ayrıntılarını anlattı.

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