30 Nisan 2025, Çarşamba
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İBB'ye ikinci soruşturmada 18 tutuklama! Kamerayı bantlayan koruma tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüpheliden 18’i tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı. Tutuklananlar arasında Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve Ekrem İmamoğlu’nun giriş yaptığı oteldeki güvenlik kameralarını kapatan Çağlar Türkmen de bulunuyor.