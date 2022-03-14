İBB’nin hocası Fatma Yavuz nikah töreninde alkol servisi

İslamiyet'e aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ve şu an İBB İnanç Masası biriminde çalışan Fatma Yavuz nikah töreninde "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." sözünün ardındna içki servisi yaptırdı. Bu durumun hayali olduğunu vurgulayan Yavuz "Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor" ifadelerini kullandı.