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İBB'nin hocası Fatma Yavuz nikah töreninde alkol servisi

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Giriş: 14.03.2022 01:01
İslamiyet'e aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ve şu an İBB İnanç Masası biriminde çalışan Fatma Yavuz nikah töreninde "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." sözünün ardındna içki servisi yaptırdı. Bu durumun hayali olduğunu vurgulayan Yavuz "Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor" ifadelerini kullandı.
İBB’nin hocası Fatma Yavuz nikah töreninde alkol servisi
İBB'nin hocası Fatma Yavuz nikah töreninde alkol servisi
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