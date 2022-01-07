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İBB'de yeni yılda da işçi kıyımı! 15 Temmuz Gazisi Cengiz Özdemir: İBB önünde yaralandım... Onun cezasını çektim!

A Haber
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Giriş: 07.01.2022 11:58
Son dakika haberi... İBB "işçi çıkarmayacağız" sözünün ardından yeni yılda da işçi kıyımlarına devam ediyor. İBB yönetiminin çıkardığı işçilerin arasında 15 Temmuz gazileri de var. 15 Temmuz Gazisi Cengiz Özdemir, "Ben 15 Temmuz’da burada İBB önünde yaralandım. Demek ki biz hiçbir şey yapmamışız ki zaten sakat yüzde 89 engelli bir vatandaşım, şehit olan arkadaşlarımla beraber o gece burada vatandaş olarak mücadele verdik ama onun cezasını çektim ben şu anda." ifadelerini kullandı. 19 yıldır Spor İstanbul’da tesis yöneticisi olarak çalışan Rasim Yağar ise "Şu an benim çevrem ilk defa canlı yayından duyuyor 2 aydır çevreme bile söyleyemedim. Eşim de soruyor bana niye attılar diyor bir suç mu işledin diyor. İki tane çocuğum okuyor benim üniversitede bir tane kızım lisede okuyor." şeklinde konuştu.
İBBde yeni yılda da işçi kıyımı! İBB'DE YENİ YILDA DA İŞÇİ KIYIMI!
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