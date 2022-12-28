İBB’de terör soruşturması! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar: Sorumluluğunu örtbas edemezsin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB’de yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Anayasanın yetkisini kullandığımız için eleştirildik" diyen Bakan Soylu, teröre karşı hem sahada hem de kamuda mücadele edildiğini söyledi. Süleyman Soylu, “TC anayasası. 127. maddesi çok açık ve nettir. 127. maddesi yerel yönetimler için bize yetki vermiştir. İçişleri Bakanlığı'nın kendisine. Devlet dediğiniz bir çadır yönetimi değildir. Kimse kusura bakmasın. Kuralları, ilkeleri, anayasası ve yasası var. Yine anayasada 53. ve 93. maddeler. Burada mahailli idarelerin anayasadan aldığı sorumlulukla denetim yetkisini bakanlığa ve bakana vermiştir. Bir bakan veya bakanlık anayasanın verdiği kanundan dolayı yapmış olduğu işlemlerle ilgili hakarete uğrarlar, eleştirirler ben ilk kez burada görüyorum. Siyasi değerlendirme yapabilirsin, bu milletin taktiridir.” ifadelerini kullandı.

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