28 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İBB’de terör soruşturması! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar: Sorumluluğunu örtbas edemezsin

İBB’de terör soruşturması! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar: Sorumluluğunu örtbas edemezsin

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2022 16:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB’de yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Anayasanın yetkisini kullandığımız için eleştirildik" diyen Bakan Soylu, teröre karşı hem sahada hem de kamuda mücadele edildiğini söyledi. Süleyman Soylu, “TC anayasası. 127. maddesi çok açık ve nettir. 127. maddesi yerel yönetimler için bize yetki vermiştir. İçişleri Bakanlığı'nın kendisine. Devlet dediğiniz bir çadır yönetimi değildir. Kimse kusura bakmasın. Kuralları, ilkeleri, anayasası ve yasası var. Yine anayasada 53. ve 93. maddeler. Burada mahailli idarelerin anayasadan aldığı sorumlulukla denetim yetkisini bakanlığa ve bakana vermiştir. Bir bakan veya bakanlık anayasanın verdiği kanundan dolayı yapmış olduğu işlemlerle ilgili hakarete uğrarlar, eleştirirler ben ilk kez burada görüyorum. Siyasi değerlendirme yapabilirsin, bu milletin taktiridir.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB’de terör soruşturması! Flaş açıklamalar
İBB’de terör soruşturması! Flaş açıklamalar
Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki!
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki!
Soylu: İmamoğlu beni aradı yardım istedi
Soylu: İmamoğlu beni aradı yardım istedi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Doğalgaz sızıntısı! Uçuşlar normale döndü
Doğalgaz sızıntısı! Uçuşlar normale döndü
İmamoğlu’nu terleten soru!
İmamoğlu'nu terleten soru!
TBMM Başkanı Şentop’tan Nobel açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan Nobel açıklaması
Yunanistan’dan provokatif adım
Yunanistan'dan provokatif adım
Fahiş konser ödeneklerine İzmirliler tepkili!
Fahiş konser ödeneklerine İzmirliler tepkili!
Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri tek tek çöktü!
Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri tek tek çöktü!
İşte 2. Ramses’in 3200 yıl önceki görünüşü
İşte 2. Ramses’in 3200 yıl önceki görünüşü
Enerjide tam bağımsız Türkiye’ye doğru!
Enerjide tam bağımsız Türkiye’ye doğru!
Daha Fazla Video Göster