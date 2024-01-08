İBB'de işten çıkarılanlara Murat Kurum'da mesaj! İşten çıkarılan arkadaşları geri alacağız

31 Mart yerel seçimleri öncesi verilen namus sözlerini unutan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu işçi kıyımı gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ismi açıklanan Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu tarafından işten atılan bir vatandaş ile yaptığı konuşmada "İşten çıkarılan arkadaşları geri alacağız, ve onların yaptığı gibi haksız yere hiç bi arkadaşımızı da işten atmayacağız." ifadelerini kullandı.

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