06 Ağustos 2025, Çarşamba
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İBB’de 66 milyarlık kredi skandalı! Metro kredisi nerede?
İBB yönetimi 6 yıldır CHP'de ve metro projeleri Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmeden önceki en önemli vaatlerinden biriydi. Bunun için 66 milyar lira kredi alınmıştı. Ancak bu kredinin metro projeleri için kullanılmadığı ortaya çıktı. Milyarlarca liralık kredinin nasıl buhar olup uçtuğu, BDDK raporuyla belgelendi.