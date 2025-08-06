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İBB’de 66 milyarlık kredi skandalı! Metro kredisi nerede?

İBB’de 66 milyarlık kredi skandalı! Metro kredisi nerede?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.08.2025 12:42
İBB yönetimi 6 yıldır CHP'de ve metro projeleri Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmeden önceki en önemli vaatlerinden biriydi. Bunun için 66 milyar lira kredi alınmıştı. Ancak bu kredinin metro projeleri için kullanılmadığı ortaya çıktı. Milyarlarca liralık kredinin nasıl buhar olup uçtuğu, BDDK raporuyla belgelendi.
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İBB’de 66 milyarlık kredi skandalı! Metro kredisi nerede?
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