İBB yöneticisine infaz emri verilen o tetikçi konuştu: Kirli pazarlık ve rüşvet itirafı sadece A Haber'de!

İstanbul'u sarsan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılma olayında sır perdesi tamamen aralandı! Gözaltı sayısının 10'a yükseldiği soruşturmada, Karaal'ı infaz etmesi için başında bekletilen tetikçi İsmail Aykurt'un ifadesine A Haber ulaştı. İptal edilen ihale, geri istenen rüşvet ve "para gelmezse infaz et" emriyle film sahnelerini aratmayan planın tüm detayları, olayın perde arkasındaki en sıcak gelişmeler A Haber'de.