YKS maratonu başlıyor: 2,5 milyon üniversite adayı için sınav zamanı

Milyonlarca öğrencinin büyük bir emek ve gayretle hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için beklenen gün geldi çattı. Toplamda 2,5 milyona yakın üniversite adayı, hayallerindeki geleceğe bir adım daha yaklaşmak için bugün ve yarın düzenlenecek oturumlarda ter dökecek. Sınav heyecanının zirve yaptığı merkezlerden biri olan İstanbul Üniversitesi’nde adaylar ve aileleri sabahın erken saatlerinden itibaren yerlerini aldı.