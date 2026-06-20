İBB yöneticisini kaçıran şebekenin planı deşifre oldu: İşte kaçış güzergâhı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’ın Maltepe’deki evinin önünden kaçırılmasıyla başlayan, film sahnelerini aratmayan dehşetin güzergahı ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti’nin 24 saat süren nefes kesen takibi ve titiz çalışmasıyla, Karaal’ın Kocaeli’den Tuzla’ya uzanan rehin tutulma rotası deşifre edildi. İkiz plaka oyunundan telefon imhasına kadar her detayı planlayan şebekenin gözaltı sayısı 10’a yükselirken, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Karaal’ın adım adım izlendiği o karanlık yolu saniye saniye aktardı.