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İBB terör soruşturmasındaki HTS kayıtları! Kim kiminle görüştü

İBB terör soruşturmasındaki HTS kayıtları! Kim kiminle görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 10:53
Güncelleme:22.03.2025 10:59
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Ekrem İmamoğlu’nda yönelik başlatılan “PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. HTS kayıtlarıyla firari olan Azad Barış’ın kimlerle görüştüğü ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlatırken gelişmeleri avukat Zafer işeri değerlendirdi.

PKK/KCK ÖRGÜTLE BAĞLANTILI KİŞİLERLE GÖRÜŞME

AZAD BARIŞ
(HDP EŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI)

EKREM İMAMOĞLU
(İBB BAŞKANI)
4 ARALIK 2021: 2 İRTİBAT
1 ARALIK 2023-31 MART 2024: 253 ORTAK BAZ KAYDI

RESUL EMRAH ŞAHAN
(ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI)
2020-2024: 17 İRTİBAT
2023-2024: 354 ORTAK BAZ KAYDI

MURAT ONGUN
İBB MEDYA AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
25 MAYIS 2021: 2 İRTİBAT
1 ARALIK 2023-31 MART 2024: 20 ORTAK BAZ KAYDI

MAHİR POLAT
İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI
2019-2020: 5 İRTİBAT 1 ORTAK BAZ KAYDI

MEHMET ALİ ÇALIŞKAN
FİRARİ ŞÜPHELİ
ARALIK 2023-MART 2024: 11 ORTAK BAZ KAYDI

FEZA GAZETECİLİK
(FETÖ'nün kapatılan yayın kuruluşu)
2015: ÇOK SAYIDA İRTİBAT

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İBB terör soruşturmasındaki HTS kayıtları! Kim kiminle görüştü
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