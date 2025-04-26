İBB soruşturmasında ikinci dalga! İmamoğlu’nun koruması da gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Bu isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da var. Öte yandan İmamoğlu'nun 'para kasaları' olarak bilinen 5 kişiyle bir otelde gizli toplantı yaptığı ortaya çıktı. Gizli toplantı öncesi, İmamoğlu'nun korumalarının otelin güvenlik kameralarını siyah bantla kapattığı görüldü. Kameraları kapatan İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen de gözaltında. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlatırken gazeteci Murat Özer önemli değerlendirmerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN