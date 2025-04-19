İBB operasyondan haberdar mıydı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Son olarak, Kültür A.Ş. Genel Müdürü 'Murat Abbas', etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi ve itirafçı oldu. İddia o ki; seçim kampanyalarına aktarılan gizli fonlardan, medya fonuna dağıtılan kaynaklara kadar, yapılan usulsüzlükleri anlattı ve dikkat çeken bir diğer iddia. Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen 'Ekrem İmamoğlu'nun, iletişim faaliyetlerine kalkan olması için, sinyal kesici Jammer kullandığı öne sürüldü. Beykoz Belediyesi ile ilgili de çarpıcı iddialar var.

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