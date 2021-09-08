İBB Marmaray çevre düzenlemesini yarım bıraktı! Projeyi AK Partili belediye bitirecek

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iki buçuk yıl önce başladığı Marmaray istasyonunun çevre düzenlemesi projesini tamamlayamadı. AK Partili Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy İBB’ye yapılan iki yazılı müracattan sonra, yapımının kendilerine aktarıldığını duyurdu. Ömer Arısoy "En kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

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