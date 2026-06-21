İBB kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karallı soruşturmasında sıcak gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karallı’nın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Haftaya damga vuran bu karanlık olayla ilgili İstanbul Emniyeti adeta teyakkuza geçerken, Tuzla’daki bir inşaatta son bulan esaretin ardından yargı süreci de başladı. Konuya ilişkin canlı yayında son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Erşan Karaca, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı sayısının 12’ye yükseldiğini, operasyonun yeni halkaları ve zanlıların adliyeye sevk edileceği kritik saatlerin netleşmeye başladığını bildirdi.