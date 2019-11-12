İBB işçi çıkarma raporu tamamlandı! Peki raporda neler yer alıyor?

Yerel seçimler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koltuğuna oturan CHP’li Ekrem İmamoğlu seçim süresince verdiği sözlerinde yerinde tutmadı. İşbaşına gelir gelmez işçi kıyımına başlayan Ekrem İmamoğlu çok sayıda çalışanın ekmeği ile oynadı ve çalışanlar işinden oldu. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, işçi çıkarmaları ile ilgili araştırma komisyonu raporunu tamamladı. Söz konusu rapora göre 24 Haziran ve 24 Ekim tarihleri arasında işten çıkartılan sayısı 5 bini geçti. Peki, Peki raporda neler yer alıyor? Raporun detaylarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır’ın canlı yayın konuğu olan İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar açıkladı. İşte önemli bilgi ve detayların yer aldığı o röportaj...