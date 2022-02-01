01 Şubat 2022, Salı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü
Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı tüm kar yağışı uyarılarına rağmen bir balıkçıda İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile bir araya geldi. İstanbul'daki kar yağışında milyonlarca vatandaş kapanan yollarda mahsur kalmış ve mağdur olmuştu.