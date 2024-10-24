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Hüseyin Yayman'dan Müsavat Dervişoğlu'na çok sert sözler

Hüseyin Yayman'dan Müsavat Dervişoğlu'na çok sert sözler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 12:24
Güncelleme:24.10.2024 12:24
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terörün sona ermesi için yaptığı çağrı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te Bahçeli'ye ip fırlattı. Bahçeli, o ipi alarak 'dilsiz uşak' olarak bilinen kıyafet askısına astı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, canlı yayında Müsavat Dervişoğlu'na çok sert sözlerle tepki gösterdi, "Fatma Kurtulan yanımda oturuyordu. İYİ Partililere döndü dedi ki, siz ne konuşuyorsunuz, siz bizim oylarımızla Meclis'e geldiniz dedi. Müsavat Dervişoğlu da Grup Başkanvekiliydi. Adamsan çıkıp o zaman konuşsaydın." ifadelerini kullandı. Yayman, Dervişoğlu'nun, Bahçeli'yi görünce elini öpmeye çalışmasına da vurgu yaptı.
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