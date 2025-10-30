30 Ekim 2025, Perşembe

Hüseyin Gün'ün ihbarcısı konuştu! Kim bu Seher Erçili Alaçam?
Hüseyin Gün’ün ihbarcısı konuştu! Kim bu Seher Erçili Alaçam?

Hüseyin Gün'ün ihbarcısı konuştu! Kim bu Seher Erçili Alaçam?

Giriş: 30.10.2025 09:49
Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu siyasal casusluk soruşturmasında yeni gelişmeler var. Yabancı ülkeler için istihbarat çalışmaları yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan ve İmamoğlu ile de yakın teması olduğu ortaya çıkan iş adamı Hüseyin Gün'ü en yakınındaki isimlerden birinin ihbar ettiği biliniyordu. İhbarcının ifadesi ortaya çıktı. Adı Ümit Deniz Alaçam. Hüseyin Gün'ün 15 Temmuz darbe girişiminden önce "Türkiye'de büyük dalgalanma olacak. Paralarınızı yurt dışına aktarın" dediğini öne sürdü. CHP'yi zor durumda bırakacak bir başka gelişme de Antalya Kemer'de yaşandı. Eski Belediye Başkanı rüşvet alırken suç üstü yakalandı.
