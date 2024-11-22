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HÜRJET'in ikinci prototipi yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı

HÜRJET'in ikinci prototipi yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.11.2024 09:11
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yeni nesil jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, ikinci prototipi yeni boyası ile ikinci defa gökyüzüne havalandı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) AŞ'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, HÜRJET'in ikinci prototipi yeni boyası ile ikinci defa uçuş görüntüleri paylaşılarak, "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. HÜRJET'in ikinci prototipi yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı" denildi.

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HÜRJET’in ikinci prototipi yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı
HÜRJET'in ikinci prototipi yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı
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