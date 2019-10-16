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16.10.2019

Hulusi Akar'dan salonu ayağa kaldıran asker selamı!

AK Parti Grup Toplantısı öncesi AK Partililer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı "Her Türk asker doğar", "Hulusi baba bizi Suriye'ye götür", "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşıladı. Tezahüratlara cevapsız kalmayan Bakan Hulusi Akar, asker selamı ile karşılık verdi. İşte salonda yaşanan o anlar...

AK Parti Grup Toplantısı'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. AK Partililer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı "Her Türk asker doğar", "Hulusi baba bizi Suriye'ye götür", "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşıladı. Tezahüratlara karşılık veren Akar, asker selamı verdi.

"TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR" SLOGANLARI

Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde sürerken operasyon için yoğun mesai yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir destek de AK Parti Grup Toplantısı'nda geldi. "Her Türk asker doğar", "Hulusi baba bizi Suriye'ye götür", "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla toplantıya gelen Akar, partililere asker selamı ile karşılık verdi.

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