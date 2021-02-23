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Hulusi Akar muhalefetin Gara eleştirilerine yanıt verdi

A Haber
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Giriş: 23.02.2021 15:57
Güncelleme:23.02.2021 15:58
Yunanistan'da Ege provokasyonu sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama geldi. Bakan Akar, "Talihsiz bir hareket, gereken cevap verildi" dedi. Öte yandan Bakan Akar, Gara operasyonuyla ilgili muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İter Yeşiltaş akardı.
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