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Hulki Cevizoğlu: CHP'nin içerisinde çok önemli bir HDP damarı var

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Giriş: 07.09.2022 01:35
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, altılı masada yaşanan 'HDP'ye bakanlık' kavgasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin içerisinde çok önemli bir HDP damarı olduğunu hatta HDP'lilerin CHP'den vekil seçildiğini ifade eden Cevizoğlu, "HDP’li olan birçok insan CHP’den milletvekili bugün. Yönetim kanadında da varlar." dedi. HDP'ye bakanlık verme düşüncesinin sadece Gürsel Tekin tarafından değil tüm partinin düşüncesi olduğunu dile getiren Cevizoğlu, "Masanın yapısı bu, en baştan beri ortada gösterilmemeye çalışılan, HDP’nin varlığını gizlemek için oluşturulan 6 kişi bunlar." diye konuştu.
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