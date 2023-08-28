Hudut Kartalları nöbette! HDP’li Buldan’ın akrabası sınırda yakalandı

Sınırlarımızdan yasa dışı geçişlere yönelik Hudut Kartalları’nın nöbeti aralıksız sürüyor. Son olarak Yunanistan sınırında yakalanan 17 kişiden 8'inin FETÖ, birinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. PKK iltisaklı olan teröristin HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan'ın yeğeni olduğu ekiplerce tespit edildi.

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