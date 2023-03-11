HÜDA-PAR’ın desteği ne anlama geliyor? Cumhur İttifakı genişliyor mu?

Başkan Erdoğan AK Parti il Başkanları Toplantısına videokonferansla katıldı. Başkan Erdoğan "Aramıza katılacak yeni arkadaşlarımızla destan yazacağız" dedi. Ayrıca AK Parti'nin seçim kampanyası hakkında da bilgi veren Başkan Erdoğan "Müzikli, klasik seçim kampanyası olmayacak" dedi. Başkan Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “14 Mayıs seçimlerinde aday çıkartmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz.” açıklaması yaptı. Peki HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı’nı desteklemesi ne anlama geliyor? Cumhur İttifakı genişliyor mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Cüneyt Akalın ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş değerlendirdi.

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