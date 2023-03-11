11 Mart 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
HÜDA-PAR’ın desteği ne anlama geliyor? Cumhur İttifakı genişliyor mu?
Başkan Erdoğan AK Parti il Başkanları Toplantısına videokonferansla katıldı. Başkan Erdoğan "Aramıza katılacak yeni arkadaşlarımızla destan yazacağız" dedi. Ayrıca AK Parti'nin seçim kampanyası hakkında da bilgi veren Başkan Erdoğan "Müzikli, klasik seçim kampanyası olmayacak" dedi. Başkan Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “14 Mayıs seçimlerinde aday çıkartmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz.” açıklaması yaptı. Peki HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı’nı desteklemesi ne anlama geliyor? Cumhur İttifakı genişliyor mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Cüneyt Akalın ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş değerlendirdi.