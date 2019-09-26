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26.09.2019

Hollandalı ünlü deprem tahmincisinden bir uyarı daha! İstanbul’daki büyük deprem…

Hollandalı ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Hoogerbeets, ‘’Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde. Peki, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Bunu söylemek oldukça güç. Belki önümüzde 6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Ama bu 1 yıl da 10 yıl da alabilir.’’ dedi. Marmara Denizi’nde 20 yıldır küçük depremler olduğunun altını çizen Hoogerbeets, İstanbul’un Batı yakasında büyük bir deprem beklediğini söyledi.

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