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Hollandalı siyasetçi Arnoud van Doorn: Batı Recep Tayyip Erdoğan'ı engellemek için her şeyi yapar

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 10.05.2023 22:35
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçilerine az bir süre kaldı. Başta Avrupa ve ABD basını olmak üzere seçimleri yönlendirmeye yönelik manipülatif haberleri de gündeme geliyor. Son olarak 'The Economist' dergisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir kapak yaptı. Hollandalı siyasetçi Arnoud van Doorn, A Haber'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın niye engellenmeye çalışıldığını anlattı. Doorn "Batı Türkiye'nin hiçbir zaman güçlü olmasını istemez. Erdoğan'ı engellemek için her şeyi yapar." dedi.
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