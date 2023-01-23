Hollanda ve İsveç'te Kur'an saldırıları! Batı manşetlerinde Başkan Erdoğan düşmanlığı

Hollanda ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar ile Batı medyasının Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını A Haber canlı yayınına katılan SETA araştırmacısı Dr. Yenal Göksun değerlendirdi. Göksun, “Avrupa’da İslam’a karşı bu tarz saldırılar yeni değil. Geçtiğimiz yıllarda benzeri eylemlere şahit olduk. Dışişleri Bakanlığının da belirttiği gibi çirkin bir saldırı. Ancak bu eylemin Türk Büyükelçiliği önünde yapılması İslamofobi ve yabacı karşıtlığının yani Türkiye yönelik bir saldırı haline gelmesi açısından üstelik Türkiye’de seçime giden bir süreçte bunun gerçekleşiyor olması Batı’nın seçimlere daha fazla angaje olacağına ilişkin emareleri bize sunuyor. Aşağılık eylem bakıldığı zaman bireysel bir eylem gibi duruyor. Batılı yetkililer böyle adlandırmaya çalışıyor. Burada sıkıntı olan bu aşağılık eylemin polis koruması altında gerçekleşiyor olmasıdır. Burada devlet korumasının daha ön plana çıktığını görüyoruz. Antisiyonist bir eylem burada tasarlanamaz ve buna polisleri fırsat vermez. Bu tam anlamıyla bir nefret söylemidir. Bu eylemin ondan hiçbir farkı yok hatta daha kötü direkt olarak kutsal bir kitabı hedef alıyor. Ulusal ya da uluslararası hukuk alanında bu bir suç teşkil ediyor. Polis nezaretlerinde bu eylemlerin yapılması bu garabeti o devletlerin üzerine yapıştırmış oluyor.” dedi.

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