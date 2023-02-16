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Hemşireler bebekleri bırakmadı! Deprem anında kaçmak yerine kuvözdeki bebekleri korudular

A Haber
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Giriş: 16.02.2023 12:56
Deprem anına ait yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. O anlarda sarsıntıya hastanede yakalanan hemşireler deprem anında kaçmak yerine kuvözdeki bebekleri koruyor.
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