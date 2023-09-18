18 Eylül 2023, Pazartesi
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Helikopter kazasında 1 can kaybı
Son dakika haberine göre İzmir'in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ederken acı haber geldi. Barajda yapılan çalışmalarda 1 personelin cansız bedenine ulaşıldı.