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HDP’ye kimlik siyaseti eleştirisi! Ayhan Bilgen hangi yolu izleyecek?

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 08:52
Ankara'da iktidar kulisleri her geçen gün hareketleniyor. Eski Kars Belediye Başkanı, SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen'in AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Ayhan Bilgen'in iktidar partisinden gelebilecek teklife sıcak bakacağı belirtiliyor.
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