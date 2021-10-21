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HDP’nin Suriye ve Irak Tezkeresi çağrısına CHP ve İYİ Parti ne diyecek?

A Haber
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Giriş: 21.10.2021 10:31
HDP, CHP başta olmak üzere muhalefet partilerine Suriye ve Irak tezkerelerine "Hayır" oyu verin çağrısı yaptı. Genel Kurul'da oylanacak tezkere öncesinde CHP ve İYİ Parti'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu. Muhalefet tezkereye ne diyecek? Ankara'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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